U wilt geen windmolens? Pech, u krijgt ze toch!

ARNHEM - De provincie moet meewerken aan alle initiatieven voor windmolens in Gelderland. Dit betekent dat er meer windmolens kunnen komen op plekken waar de buurt en de gemeente fel tegen zijn. Een voorbeeld daarvan is Bijvanck bij Zevenaar.

De provincie wist dat er een verplichting was door de elektriciteitswet, maar die gaat veel verder dan gedacht. Aangenomen werd dat de verplichting alleen gold voor plekken in de windvisie, dat is een lijst met mogelijke plekken voor windmolens die door gemeenten zijn aangedragen, en dan alleen tot de afgesproken 230 megawatt is gehaald. En dat staat voor 70 tot 75 windmolens, volgens gedeputeerde Jan Jacob van Dijk: 'We zitten nu op 20 tot 25 windmolens. In 2020 zullen we de 70 halen.'

Radiopresentator Nieke Hoitink in gesprek met gedeputeerde Jan Jacob van Dijk:

Meer dan de geplande 70 windmolens

Nu blijkt dat er geen beperkingen zijn. Als een gemeente een plan weigert en de initiatiefnemer stapt naar de provincie, dan moet die in alle gevallen een inpassingsplan maken dat de Staten verplicht goed moeten keuren. Alleen als er planologische bezwaren zijn, bijvoorbeeld voor veiligheid, of natuur kan de provincie alsnog nee zeggen.

Woon je onder een vliegroute? Dan krijg je geen windmolens.

Op een nieuwe kaart van Gelderland is te zien op welke plekken molens uitgesloten zijn. Op de rest van de plekken is de provincie verplicht om initiatieven te steunen.

Om de natuur op de Veluwe te beschermen mogen daar geen windmolens komen. Ook in dorpen en steden zijn ze niet toegestaan. Daarnaast zijn er twee vliegvelden die molens verbieden: in de Achterhoek loopt een vliegroute van vliegveld Stadtlohn-Vreden, net over de grens in Duitsland en bij Apeldoorn is een cirkel rondom vliegveld Teuge vrijgesteld.

Klik hier om de kaart in het groot te zien.

De provincie kwam tot de ontdekking door vragen van de PVV over de situatie in Zaltbommel en Apeldoorn. Zaltbommel heeft nee gezegd tegen een windmolenpark, maar gedeputeerde Van Dijk zei onlangs al dat de provincie de initiatiefnemer moet steunen. Deze heeft zich inmiddels gemeld. Binnenkort moet het bestuur een beslissing nemen.

In Apeldoorn is onrust over windmolens bij de Beekbergsehoek. De buurt is grotendeels tegen en de gemeente twijfelt, maar als de gemeente weigert kan ook daar de initiatiefnemer naar de provincie stappen. De molens zullen er dan waarschijnlijk komen, zelfs al staat de locatie niet in de windvisie.

Voor- en nadelen?

In het huidige proces mag de provincie geen nee zeggen tegen een project om gebrek aan draagvlak..De gedeputeerde is daar zeer ongelukkig mee. De provincie ziet meer voor plannen voor windmolens die voortkomen uit de gemeente zelf. Daarbij is er de angst dat initiatiefnemers lui worden en meteen bij het provincieloket aankloppen voor een inpassingsplan.

Aan de andere kant loopt de provincie ver achter met de bouw van windmolens. Door deze ontdekking kunnen ze nu wel makkelijker opgelegd worden.

Minister moet elektriciteitswet aanpassen

Gelderland is niet de enige provincie die baalt van de verplichting. Sommige provincies hebben zelf extra regels opgenomen die de komst van windmolens beperken, maar de elektriciteitswet geldt overal.

Provincies willen de vrijheid om op regionaal niveau zelf de opwekking van duurzame energie te regelen. Dit voorstel willen de provincies bij de kabinetsonderhandelingen na de verkiezingen voor elkaar krijgen. Ze hopen dat de nieuwe minister van Economische Zaken de elektriciteitswet wil aanpassen.