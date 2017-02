Verder bezuinigen op Bibliotheek Rivierenland lastig

TIEL - Verder bezuinigen op de Bibliotheek Rivierenland met behoud van kwaliteit is nog maar heel beperkt mogelijk. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de tien gemeenten in het Rivierenland.

Het onderzoeksbureau moest kijken naar de mogelijkheden om tot kostenbesparingen te komen met behoud van functies en spreiding van vestigingen. Het onderzoek werd uitgevoerd mede op initiatief van de gemeente Neder-Betuwe, die eerder dreigde te willen stoppen met de steun aan Bibliotheek Rivierenland. Wel moest onderzocht gaan worden of het goedkoper kon bij de bibliotheek.

De onderzoekers zeggen dat er in het Rivierenland een goede dienstverlening is bij de bibliotheek voor maar een bescheiden subsidie van gemiddeld ruim 13,50 per inwoner. Landelijk is dat 18 euro per inwoner. In het Rivierenland heeft de bibliotheek in totaal 19 vestigingen.

Besparingen zijn volgens de onderzoekers maar beperkt mogelijk. Dat kan dan door nog meer vrijwilligers in te zetten, minder media zoals boeken aan te schaffen of de scholen meer te laten betalen voor de dienstverlening voor de bibliotheek op school.