Vitesse-talent Lassana Faye is zelfs niet bang voor Cristiano Ronaldo

ARNHEM - Lassana Faye bereidt zich voor op zijn competiedebuut tegen Ajax. 'Ik denk dat ik speel. Ik ben er mentaal en fysiek klaar voor.'

Faye verwacht dat Henk Fraser voor hem kiest op de linksbackpositie. De 18-jarige Rotterdammer, opgegroeid op Spangen naast het Kasteel van Sparta, heeft veel vertrouwen. 'Het komt steeds dichter bij dat ik ga spelen. Je voelt, het is anders dan andere weken. Je bent nog iets scherper en wil je nog meer bewijzen. Daar ben ik hard mee bezig. Als de trainer mij kiest, ben ik er met hulp van God klaar voor.'

Cristiano Ronaldo

Ajax is een prachtig affiche, maar uiteraard ook een geduchte tegenstander. Faye zou tegenover ex-Vitessenaar Betrand Traore kunnen komen te staan. Of Justin Kluivert. 'Traore is één van de beste buitenspelers in de eredivisie. Maar waar ik vandaan komt, zijn wij voor niemand bang. Al was het Cristiano Ronaldo. Dan wil je de beste zijn en dat ook laten zien tegen de besten.'

Met hulp van God

Fraser zal een keuze maken tussen Faye, die nog geen minuut speelde in de competitie maar wel 90 minuten voor de beker, en Kruiswijk. Als Kruiswijk fit genoeg blijkt na een kuitblessure, lijkt de Groninger te starten. 'Ik zie dat anders', stelt Faye. 'Ik heb er hard voor getraind, ik hoop dat ik deze kans krijg. En iederen vindt dat hij moet spelen. Met hulp van God wil ik deze kans met beide handen grijpen.'