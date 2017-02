Uitkijktoren Kootwijkerzand herbouwd

KOOTWIJK - Volgende week begint de herbouw van de uitkijktoren op Kootwijkerzand. Staatsbosbeheer en Defensie werken samen aan de nieuwe toren, die door crowdfunding mogelijk is gemaakt.

Jan de Hoop

Vorig jaar werd de oude toren gesloopt, omdat het hout rot werd en de toren onveilig werd. Onder andere Omroep Gelderland-presentator Jan de Hoop heeft zich toen sterk gemaakt voor crowdfunding voor een nieuwe uitkijktoren, die 17 miljoen euro ging kosten. Dit keer wordt de toren gemaakt van staal. De toren bestaat uit ruim 3100 onderdelen en er worden bij de bouw 1335 bouten en moeren gebruikt. Het totale gewicht van het staal is 17000 kilo

Spectaculair uitzicht

De herbouw zal een aantal weken duren. De nieuwe uitkijkplek wordt ook nog eens vier meter hoger, 12 meter in totaal, waardoor het uitzicht over de grootste zandverstuiving van west Europa nog spectaculairder wordt. De verwachting is, dat het publiek begin maart weer in de toren kan klimmen.