Dollemansrit van autodief bestraft met 8 maanden cel

DIDAM - Een autodief uit het Duitse Bocholt moet van de rechter 8 maanden de cel in. Hij heeft zich volgens de rechtbank in Zutphen schuldig gemaakt aan autodiefstal, poging tot zware mishandeling van twee agenten en het bedreigen van een agent.

De dollemansrit van de man was in augustus 2015. Hij pikte een auto in Didam en werd door agenten gezien in de buurt van Varsseveld.

De man probeerde aan de politie te ontsnappen door achteruit tegen een politieauto aan te rijden waarin twee agenten zaten. Daarna ging de Duitser er met hoge snelheid vandoor.

Rakelings langs politieauto

In de buurt van Zelhem reed hij hard op een rotonde af die werd geblokkeerd door een politieauto. Hij reed rakelings langs de politieauto, wat volgens de rechter voor de inzittende agent een zeer angstig moment was. De man reed net na de rotonde de sloot in en werd aangehouden.

Het was niet de eerste keer dat de man de fout inging. De rechtbank noemt dat 'zeer zorgwekkend' en ziet de man als verminderd toerekeningsvatbaar. De man moet ook een schadevergoeding betalen aan zijn slachtoffers, van bijna 4400 euro.