Hyballa kampt met Knäckebrod-blessure bij NEC

NIJMEGEN - NEC heeft niet veel blessures dit seizoen. Maar toch heeft trainer Peter Hyballa een probleem voor de uitwedstrijd tegen PSV.

Jay-Roy Grot is er voorlopig niet bij met een knieblessure, maar ook Mikael Dyrestam is een twijfelgeval.

"Ja, die heeft gisteren een beetje getraind. Dat is nog een vraagteken. Hij heeft last van zijn knie. Ouwe Zweedse knieën. Teveel Knäckebrod gegeten, denk ik. Maar ik ben geen figuur die te lang over geblesseerde spelers praat. Jay-Roy had veel dreiging, maar hij moet nu fit worden in samenwerking met de medische staf." Jay-Roy Grot is er voorlopig niet bij

Hyballa heeft tot dusverre alle vijf confrontaties tegen de top drie-clubs verloren. "We hebben niet goed gepresteerd, alleen thuis tegen Feyenoord was een goede wedstrijd. Jammer dat we die hebben verloren. Thuis tegen PSV hadden we de eerste grote kans, maar toen hebben ze ons door de as uitgecounterd. Dat proberen we nu anders te doen. Eens kijken of we daar een punt kunnen pakken."

"We hebben nu drie keer verloren, maar de stemming is goed bij ons. Het zijn prachtige jongens. We trainen iedere dag hard en de jongens vinden het ook mooi. Iedere week heb ik een dilemma-antwoord met Ferdi Kadioglu. Ik vind hem een prachtige voetballer, maar Ferdi heeft toch een krampje hier en dit en dat. En daarom gaat het nog. Dus ik denk Ferdi of Ali Messaoud."