Werkstraf voor wietkwekende Warnsvelders

ULFT - Twee mannen uit Warnsveld zijn door de Rechtbank Gelderland veroordeeld voor het kweken en oogsten van hennep. De mannen kregen werkstraffen tot honderd uur opgelegd.

Een 48-jarige man uit Warnsveld kweekte in de periode tussen 1 mei en 30 juni 2014 wiet in zijn bedrijfspand in Zutphen. Dit deed hij samen met een 51-jarige plaatsgenoot. In de kwekerij met 413 planten is eenmaal tot oogsten overgegaan.



Het Openbaar Ministerie had naast de werkstraf ook een voorwaardelijke gevangenisstraf geëist. De rechtbank nam deze eis niet over omdat het om oudere zaken gaat. Twee medeverdachten uit Zutphen werden door de rechtbank vrijgesproken.