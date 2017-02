Stichting neemt AED's over van Bronckhorst

ULFT - Bronckhorst heeft een groep burgers verantwoordelijk gemaakt voor de automatische externe defibrilatoren (AED’s). De AED Stichting Bronckhorst neemt de 28 apparaten binnen de gemeentegrenzen over.

'De hoofdtaak bestaat uit het onderhouden van de 28 AED’s', vertelt Herman Vrielink, voorzitter van de stichting die verantwoordelijk is voor de AED’s. 'We moeten zorgen dat we voldoende investeringen doen om de boel up to date te houden.' Volgens wethouder Antoon Peppelman is de stichting voldoende voorbereid op die verantwoordelijkheid. 'We hebben een heel lang traject gehad', zegt de wethouder, doelend op een flinke informatieoverdracht. 'We willen ze niet met een kluitje het riet insturen.'

'Het onderhouden van AED’s is geen kerntaak van de gemeente', aldus Peppelman, die erop wijst dat de apparaten de afgelopen jaren dertig keer zijn gebruikt. 'Maar het is wel belangrijk om de voorziening te hebben.' Bronckhorst heeft het beheer van de 28 AED’s per donderdag overgedaan aan de stichting. 'Het is mooi dat mensen uit Bronckhorst het beheer voor hun mede-inwoners op zich willen nemen, maar wij blijven voor de stichting een gesprekspartner. Waar het nodig is, zullen we ons ook inzetten.'