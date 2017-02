Burgemeester wil na ruim elf jaar nog door in Wageningen

WAGENINGEN - Burgemeester Geert van Rumund wil door in Wageningen. Hij is al ruim elf jaar burgemeester en wil er nog een derde termijn aan vastplakken.

Hij heeft dat vorige week vrijdag aangegeven in een gesprek met Commissaris van de Koning Clemens Cornielje, zo bevestigt een woordvoerster van de gemeente vrijdag tegen Omroep Gelderland.

De gemeenteraad kan een aanbeveling doen of hij door wil met de burgemeester. Samen met een advies van de Commissaris van de Koning wordt deze aanbeveling voorgelegd bij de minister van Binnenlandse Zaken. Die neemt uiteindelijk de beslissing.

Van Rumund werd in november 2005 burgemeester van Wageningen. Daarvoor was hij wethouder in Nijmegen.

