Provincie: 'Iedereen moet vervoerd worden, we kijken daarna wel wie de rekening betaalt'

ARNHEM - 'Niemand wordt vanaf maandag ineens geweigerd door AVAN.' verzekert een woordvoerder van de provincie. Eerder kondigde vervoerder AVAN aan dat vanaf 20 februari mensen in een rolstoel niet meer met AVAN mogen reizen.

AVAN voert voor de gemeente het vervoer uit voor mensen met een handicap die niet met het normale openbaar vervoer kunnen reizen. Daarnaast doet AVAN het vervoer voor de provincie voor mensen die wel met het ov kunnen reizen, maar te ver van een bushalte wonen.

Sinds de nieuwe vervoersafspraken dit jaar is er onenigheid tussen gemeente en provincie over wie nu het vervoer moet betalen voor mensen in een rolstoel die niet met het normale openbaar vervoer kunnen reizen. De gemeente? - Die is door de WMO verantwoordelijk voor vervoer van mensen met een handicap. Of de provincie? Het bijzondere OV-vervoer via AVAN is nog steeds openbaar vervoer en daar moet iedereen gebruik van kunnen maken.

'Het gaat om enkele mensen die nu tussen wal en schip vallen. Mensen krijgen bijvoorbeeld pas een WMO-pas als ze een half jaar ergens wonen, maar wat als je een erge beenbreuk hebt en tijdelijk vervoerd moet worden?', vertelt de woordvoerder.

De onenigheid is nog niet opgelost, maar daar mogen de reizigers niet de dupe worden, vindt de provincie. Daarom wordt iedereen die eerder met AVAN kon reizen gewoon vervoerd. Volgende week zijn er weer gesprekken tussen de provincie en alle regio's over het probleem.

