Tennisser Koolhof in dubbelspel naar halve finales Rotterdam

ROTTERDAM - Wesley Koolhof uit Duiven heeft met zijn dubbelpartner Matwé Middelkoop de halve finales van het ABN ARMO World Tennis Tournament bereikt. Het Nederlandse duo versloeg vrijdag het als vierde geplaatste duo Marcelo Melo (Brazilië)/Lukasz Kubot (Polen) in twee sets: 7-6 (2) 6-3.

Koolhof en Middelkoop hadden moeite om hun kwartfinaleduel te winnen. In de eerste set ging het gelijk op en waren de Nederlanders uiteindelijk in de tiebreak beslissend. In de tweede set gaven ze een voorsprong niet meer weg.

Het duo treft in de volgende ronde Jean-Julien Rojer en zijn Roemeense dubbelpartner Horia Tecau. Dat tweetal verzekerde zich donderdag al van een halvefinaleplaats. Ze waren in Rotterdam te sterk voor het als tweede geplaatste Spaanse koppel Feliciano Lopez/Marc Lopez (6-4 6-4).

De andere halve eindstrijd gaat tussen Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut en Ivan Dodig/Marcel Granollers.

Zie ook: Tennisser Wesley Koolhof door in Rotterdam