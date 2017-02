Een sigaretje roken; Bij Zevenaarse voetbalclub voortaan niet meer op zaterdagochtend

ZEVENAAR - Even een sigaretje opsteken is er op sportpark Hengelder in Zevenaar op zaterdagmorgen niet meer bij. Voetbal- en handbalclub OBW heeft haar terrein rookvrij gemaakt op de ochtend dat veel jeugdelftallen hun wedstrijden spelen.

De Hartstichting riep de circa 3000 sportverenigingen in Nederland in september vorig jaar op om rookvrij te worden. 'Roken en sport gaan niet samen. Uit onderzoek blijkt dat een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking, bijna 90 procent, dat onderschrijft. Zij vinden dat sportterreinen waar kinderen sporten, volledig rookvrij moeten zijn. Langs de lijn wordt nog veel gerookt. Kinderen die geconfronteerd worden met roken, gaan eerder zelf roken. Zien roken, doet roken', zegt de Hartstichting.

Veel meer Gelderse sportclub worden rookvrij

OBW is begonnen met een rookvrije zaterdagochtend. In de toekomst wordt het verbod mogelijk uitgebreid. Niet alleen de Zevenaarse sportclub houdt zich hiermee bezig. Zo mag bij de Arnhemse hockeyclub Upward op zaterdag niet meer gerookt worden. Atletiekverenigingen De Liemers in Zevenaar en ARGO Atletiek in Doetinchem willen ook snel rookvrij worden. En een sigaretje of sigaartje opsteken bij het buitenzwembad van sportcentrum De Hangmat in Rheden is vanaf komend seizoen ook verleden tijd. Volgens de Hartstichting zijn inmiddels ruim 60 Nederlandse sportterreinen rookvrij.