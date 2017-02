Het Groene Oosten, Seizoen 2, Afl. 7: Hoe kun je duurzaam sporten?

ARNHEM - André gaat duurzaam sporten! Eerst laat André een duurzaam sportshirt en sporttas maken die hij vervolgens weer test bij een sportschool in Ermelo. Wat deze sportschool zo bijzonder maakt, zie je in aflevering 7 van Het Groene Oosten.

Verder aandacht voor duurzame landgoederen. Provincie Gelderland en de landgoedeigenaren zijn samen om de tafel gaan zitten om te kijken hoe deze gebouwen op een duurzame manier kunnen voortbestaan.

André & Marian klussen er weer op los in de vaste rubriek ‘Van troep naar top’ en we zien hoe een gietijzerij meegaat in zijn tijd.

Dit en meer zie je dinsdag 21 februari om 17:20 uur in Het Groene Oosten op tv bij Omroep Gelderland. De uitzending wordt elk uur herhaald.