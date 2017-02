Orion vol vertrouwen richting bekerfinale

ULFT - Orion bereidt zich met vertrouwen voor op de bekerfinale. De Doetinchemse volleyballers ontmoeten zondag in een uitverkocht sportcentrum in Zwolle Draisma Dynamo uit Apeldoorn.



'We werken er al een lange tijd naar toe en volgens mij heeft iedereen binnen de groep er zin in', aldus speler Stijn Held over de finale waarbij ook tientallen supporters van De Graafschap Orion komen steunen. 'Het leeft in de groep, maar we hebben het er niet heel veel over gehad.'



De mannen van coach Goran Aleksov hebben zich weken voorbereid op het duel tegen de huidige nummer twee van de Eredivisie. 'We hebben veel video’s gekeken van de tegenstander om te analyseren en ik denk dat we het strijdplan klaar hebben. We gaan er vol tegenaan', belooft Erik van der Schaaf, die zelf nog nooit een bekerfinale heeft gespeeld. 'Als we winnen, kom ik niet vroeg naar mijn werk maandag!'



Een favoriet wil Held nog niet aanwijzen, ondanks één hogere plaats voor Dynamo op de ranglijst. 'Ik denk echt dat het allebei de kanten op kan gaan. Wij hebben in de eerste wedstrijd (3-2 verlies in de competitie, red) laten zien dat we op 2-0 voorsprong kunnen komen en dat we genoeg kwaliteiten hebben om de beker te kunnen pakken.'