Schrikbarend veel gedronken: vrouw raakt rijbewijs kwijt

ZEVENAAR - Een 33-jarige vrouw uit Zevenaar is deze week betrapt op het onder invloed rijden in een auto. De politie laat weten dat de dame in schrikbarend dronken toestand verkeerde.

'Op Valentijnsdag kregen wij een melding over een mevrouw, welke in zeer dronken toestand met de auto was weggereden', zo laat de politie weten. 'Wij hebben de vrouw zelf niet zien rijden, maar via een oplettende getuige zijn we erachter gekomen wie de bestuurster was. Van deze getuige is een verklaring op papier gezet.' De vrouw had zich in haar woning verschanst.



'Toen zij naar buiten kwam, roken wij direct een erg sterke alcohol lucht', aldus de politie. Daarop is een blaastest afgenomen die het vermoeden van de agenten bevestigde. 'Het resultaat was schrikbarend: 1475 ug/l. Alles boven de 220 ug/l is strafbaar.'

Het rijbewijs van de Zevenaarse is daarop ingevorderd. Zij moet zich bij de rechtbank melden en bovendien een alcoholcursus volgen.



Foto: REGIO8