Indisch Herinneringscentrum verhuist naar Den Haag

ARNHEM - Het Indisch Herinneringscentrum gaat verhuizen van landgoed Bronbeek in Arnhem naar Den Haag. Dat heeft de directie van het centrum bekendgemaakt.

Volgens directeur Yvonne van Genugten van het Indische Herinneringscentrum is er op Bronbeek te weinig ruimte om er een volwaardig centrum neer te zetten. Tegenover Omroep West zegt ze dat de keuze voor Den Haag snel gemaakt was. 'Den Haag is bij uitstek de Indische stad van Nederland. Het is heel goed als we daar weer voet aan de grond zetten'.

Een exacte locatie voor het centrum is nog niet bekend, maar het herinneringscentrum wil graag naar een plek dichtbij het Indisch monument in de Scheveningse bosjes. In het Indisch Herinneringscentrum wordt de gebeurtenissen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië levend gehouden. Ruim twee jaar geleden wilde het centrum nog verhuizen naar het toen nog geplande Vrijheidsmuseum WO2 in Nijmegen.

Zie ook: Arnhemse politiek overdonderd door vertrek Indisch Herinneringscentrum Bronbeek