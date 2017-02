NEC waarschijnlijk met Mayi in plaats van Grot tegen PSV

Kevin Mayi is weer fit bij NEC

NIJMEGEN - NEC moet het zaterdagavond tegen PSV stellen zonder Jay-Roy Grot.

De aanvaller ligt er wekenlang uit door een knieblessure die hij opliep vorige week tegen PEC Zwolle. Kevin Mayi lijkt zijn logische vervanger. De Fransman stond even buitenspel met een enkelblessure, maar heeft deze week de training weer hervat.

Mikael Dyrestam viel tegen PEC ook uit. Hij heeft nog last van zijn knie en het is onzeker of hij speelt. Verder zijn er geen blessures bij de Nijmegenaren.

Vermoedelijke opstelling: Delle; Heinloth, Dumic, Golla, Fomitschow; Bikel, Kadioglu (Messaoud), Breinburg; Larsson, Mayi, Rayhi.