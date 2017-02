Festival Huntenpop komt met eerste namen

ULFT - Het festival Huntenpop in Ulft heeft de eerste namen voor de editie van 2017 bekend gemaakt. Onder meer Kensington, Kraantje Pappie en Paul Elstak strijken neer op een weiland nabij het DRU-terrein.

Naast bovenstaande namen hebben ook Delain, Bökkers, Drive Like Maria, Projekt Rakija en Daan toegezegd naar het festival te komen. Vorig jaar was de oude rockformatie Golden Earring de headliner op het festival. Ook traden toen onder meer Fresku, Nielson, Jett Rebel en Donnerwetter en Lucas Hamming op.



Huntenpop vind dit jaar plaats op vrijdag 11 en zaterdag 12 augustus. Voor de campinggasten is het terrein een dag eerder geopend. Vorig jaar trok het festival rond de 25.000 bezoekers naar het DRU-terrein in Ulft.