Man gepakt met geweer en patronen

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Een 30-jarige Arnhemmer is vrijdagochtend aangehouden, omdat hij in zijn auto een geweer en patronen had liggen. Dat meldt de politie

De politie kreeg rond 07.30 uur een melding binnen dat een man voor een woning stond en de bewoonster bedreigde met een geweer. Toen agenten bij het huis kwamen, had de man geen vuurwapen vast. Na controle bleek het wapen in zijn wagen te liggen. Ook lagen er enkele patronen. De spullen zijn in beslag genomen.