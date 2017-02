Carnaval nadert, strijd barst los om 'Beker met de grote neus'

Frans Derks (links) en William Janssen. Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Volgende week barst het carnaval los. Op Radio Gelderland namen we vrijdag alvast een voorproefje daarop met een vooruitblik op het 22e Schlagerkampioenschap van Zuidoost-Nederland. Dat is zondag in De Linde in Groesbeek.

De organisatoren noemen deze wedstrijd 'de Champions League' van alle schlagerfestivals. Deelnemers zijn de nummers 1, 2 en 3 van liedjesfestivals in dorpen en steden in Noord-Limburg, Noordoost-Brabant en Zuidoost-Gelderland. Ze strijden in 2 categorieën (covers en een eigen compositie) om de 'beker met de grote neus'. Voor deze wedstrijd losbarst, vindt zaterdag, ook in De Linde in Groesbeek, het Carnavalsclipfestival plaats. Op Radio Gelderland sprak Rob Kleijs met Frans Derks en William Janssen over beide evenementen, de week voor het begin van het carnaval. Luister hier het gesprek terug: Zie ook: De schlagers van het kampioenschap in 2017

Het Carnavalsclipfestival