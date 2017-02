Er op uit in de natuur: Wintersafari

Fotograaf: Herman Veerbeek Bron: Natuurmonumenten Fotograaf: Jacco Steendam Bron: Natuurmuseum Nijmegen

Dit weekeinde is er weer van alles te beleven in de natuur. Wandelen, sporen zoeken, natuurmuseum bezoeken. We selecteerden een paar activiteiten voor u.

Mee op wintersafari door Planken Wambuis Hoe komen dieren aan hun voedsel in de winter? Welke sporen laten ze na? De boswachter vertelt het je tijdens een stevige wandeling door het gevarieerde Planken Wambuis, Veluwe. Plaats: Ede, Planken Wambuis Datum: Zondag 19 februari Meer informatie: Natuurmonumenten

Camouflagekunstenaars In de tentoonstelling Camouflage-kunstenaars kun je zien hoe dieren zich in het wild onzichtbaar weten te maken. Maar alleen wie goed kijkt zal alle aanwezige camouflagekunstenaars daadwerkelijk zien! Plaats: Natuurmuseum Nijmegen Datum: Vanaf 18 februari Meer informatie: Natuurmuseum Nijmegen

Fotograaf: Jacco Steendam Bron: Natuurmuseum Parkloop #2 in Park Lingezegen Iedere derde zondag van de maand om 9.30 uur gezellig samen lopen. Iedereen kan meedoen, van sportief wandelaar tot wereldtopper. En ook nog eens gratis! Er bestaat geen beter begin van de zondagmorgen. Waar: Landerij de Park, Elst Overbetuwe Datum: Zondag 19 ferbuari Meer informatie: Parklopen.nl