Partner dode vrouw Nunspeet opnieuw in de cel

NUNSPEET - De partner van Susanna Boon, die vorig voorjaar dood werd gevonden in Nunspeet, zit opnieuw vast. De man was al eerder aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Boon, maar werd na een paar dagen weer vrijgelaten.

Hij bleef toen wel verdachte in de zaak. Waarvan hij precies verdacht werd, wilde het Openbaar Ministerie toen niet zeggen. De onderzoeksrechter heeft woensdag besloten dat de man alsnog vastgezet moet worden.

De 51-jarige Susanna Boon was sinds 8 januari van het vorig jaar vermist, nadat ze na een ruzie met haar partner haar woning in Amsterdam had verlaten. Een wandelaar vond haar lichaam eind maart in het Zandenbos bij Nunspeet. Twee dagen na de vondst wees sectie uit dat Boon om het leven was gebracht. Eind november loofde justitie 15.000 euro uit voor de gouden tip in zaak.

