Man zwaait met mes bij ruzie in winkelcentrum: slachtoffer lichtgewond

ARNHEM - Bij winkelcentrum Presikhaaf in Arnhem is vrijdagochtend een man gewond geraakt bij een ruzie.

Hij had het rond 11.00 uur aan de stok met iemand die een mes tevoorschijn haalde en daarmee ging zwaaien. Het slachtoffer raakte lichtgewond en hoefde niet naar het ziekenhuis, zegt de politie.

De dader is een donkere man die ervandoor ging in een donkere Volkswagen Polo met kenteken 39-ZF-HN. De politie is nog naar de man op zoek. Er is een Burgernetbericht verspreid met de vraag of getuigen zich willen melden.

De aanleiding voor de ruzie is nog niet bekend.