Ruim 700 nieuwe namen bedacht voor nieuwe GNL-gemeente

ASPEREN - Er zullen naar verwachting meer dan 700 namen ingediend worden voor de nieuwe gemeente die gaat ontstaan na de samenvoeging van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. Dat zegt een woordvoerdster van de gemeente Lingewaal.

De inwoners van deze GNL-gemeentes hebben nog tot en met zaterdag de tijd om een idee voor een nieuwe gemeentenaam in te leveren.

Er zijn zelfs inzenders die meerdere ideeën hebben ingediend. De inwoners van de drie gemeentes kunnen hun voorstellen via de mail, een formulier op de website, telefonisch of per post indienen. Opvallend is dat nog rond de 70 indieners de moeite namen om hun idee via de post te versturen, maar helemaal niemand heeft gebeld, aldus de woordvoerster.

Zodra de deadline verlopen is gaat een commissie van inwoners uit de verschillende gemeentes drie namen uitkiezen die in april worden gepresenteerd. Daarna mag de bevolking hieruit een keuze maken.

De enige regel bij het indienen van een naam voor de nieuwe gemeente is dat de huidige drie namen zijn uitgesloten. De nieuwe naam wordt dus niet Geldermalsen, Neerijnen of Lingewaal.