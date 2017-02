Hoop voor 2700 Gelderse pendelaars: 'Duitse tolplannen toch in strijd met wet'

BERLIN - Razen we met z'n allen straks dan toch nog gratis over de Duitse autobahn? Het zou zomaar kunnen. Het Wetenschappelijk Bureau van het Duitse Parlement komt binnenkort met een nieuw rapport, waarin staat dat de Duitse tolplannen niet stroken met de Duitse wet, aldus het gerenommeerde weekblad 'Der Spiegel'.

Dat betekent hoop voor de 2700 Gelderlanders die bijna dagelijks naar Duitsland reizen voor hun werk. Als de plannen van verkeersminister Dobrindt doorgaan, zijn de pendelaars jaarlijks 120 euro aan tol kwijt om over de Duitse snelwegen te mogen rijden.

Volgens de onafhankelijke juristen van het bureau zijn de tolplannen 'een indirecte discriminatie op grond van staatsburgerschap'. Alleen buitenlanders moeten namelijk deze tol betalen.

Positief gestemd

Over de Duitse tolplannen wordt al jarenlang geruzied. Gemeentes langs de Duitse grens, waaronder die in de Achterhoek waar veel pendelaars wonen, zijn fel tegen de plannen. 'We zijn positief gestemd', laat burgemeester Michael Sijbom van het Twentse Losser vanuit Berlijn weten. Sijbom bezoekt vrijdag namens de Euregio het Duitse parlement om het Nederlandse ongenoegen over de plannen te uiten.

'We moeten met alle grensgemeenten in Berlijn de druk op de ketel blijven houden', aldus de burgemeester. 'Binnenkort zijn er verkiezingen in Duitsland en die kunnen voor andere politieke verhoudingen zorgen, waardoor de plannen wel eens van tafel kunnen verdwijnen.'

