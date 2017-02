Nieuwe woonwijk voor Barneveld: 1500 huizen

BARNEVELD - Aan de noordkant van Barneveld verrijst de komende tien jaar een nieuwe woonwijk. Er worden in het totaal zo'n 1500 woningen gebouwd in de periode 2020-2030.

Er blijft de komende jaren een grote behoefte aan nieuwbouwwoningen, zo schrijft het gemeentebestuur van Barneveld in het Masterplan Barneveld-Noord. Over twee jaar is de wijk Veller volgebouwd en dat geldt ook voor de vrije stukken grond in de bebouwde kom van Barneveld. Per jaar worden er in de nieuwe wijk 150 huizen gebouwd.

Gasloos

De nieuwbouwwijk krijgt geen aansluiting meer op het gasnet en de woningen worden met duurzame materialen gebouwd. De nieuwe bewoners, maar ook de omwonenden worden nauw betrokken bij de opzet en de inrichting van de wijk. Ook wordt goed gekeken naar de aansluiting op de al bestaande wijken met bijvoorbeeld groenstroken.

De gemeenteraad moet komende maand nog akkoord gaan met het plan.