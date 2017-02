Waterschap: wel windmolens in Duiven en Zutphen, niet in Etten en Olburgen

Foto: ANP Heemraad Antoinet van Helvoirt van Waterschap Rijn en IJssel

DOETINCHEM - Waterschap Rijn en IJssel wil windmolens plaatsen in Duiven en Zutphen. In Etten en Olburgen zoekt het schap voor andere mogelijkheden voor duurzame energieopwekking. Het waterschap wil zo in 2025 energieneutraal zijn..

In Duiven moeten de windmolens komen op het rioolwaterzuiveringsterrein in Duiven-Nieuwgraaf en in Zutphen op de dijk bij de zuivering. Daarnaast wil het waterschap zonne-energie op eigen gebouwen en zuiveringsterreinen verder uitwerken. Bovendien wil het schap onderzoeken of extra elektriciteit uit biogas kan worden gehaald in de zuiveringen.