Werkstraf en drie jaar geen dieren voor boer die 400 varkens liet verhongeren

ARNHEM - De boer die vorig jaar 400 van zijn varkens liet verhongeren, is veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur. Ook kreeg hij een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en een proeftijd van drie jaar. In die periode mag de man ook geen dieren houden. Dat blijkt uit de rechtszaak vrijdag in Arnhem, waar Omroep Gelderland-verslaggever Daan Langkamp aanwezig is.

De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM). Het OM hield in zijn eis rekening met het dierenleed, maar ook met de persoonlijke omstandigheden, het toekomstperspectief en het blanco strafblad van de man. 'Werkgevers en leveranciers hebben hun vertrouwen in de boer uitgesproken: hij werkt goed en is een vakman. Er moest dus meer aan de hand zijn.'

De advocaat van de boer gaf aan dat de boer verminderd toerekeningsvatbaar is. De man zou een black-out hebben gehad tijdens zijn daad. Er was niet zozeer sprake van financiële nood, aldus de advocaat. De rechter meende echter dat de gruwelijke dood van de varkens de verantwoordelijkheid van de verdachte was en dat hij dus wel degelijk toerekeningsvatbaar is.

'De ruiming zag er gruwelijk uit'

Ook bekeek de rechter foto's van de ruiming: 'Het leek alsof de varkens waren losgebroken en elkaar hebben aangevreten. Dat zag er gruwelijk uit.' De rechter hield bij de straf echter ook rekening met de media-aandacht: 'U neemt uw verantwoordelijkheid bij de ruiming en zoekt hulp. In andere zaken kregen de daders onvoorwaardelijke gevangenisstraffen.'

De boer gaf in de rechtbank aan boete te willen doen voor zijn fout: 'Ik snap niet waarom het gebeurd is. Ik heb alles in mijn bedrijf gestopt, maar dat is voorbij. Ik heb ook nu nog hulp nodig.'

Dode varkens

In april vorig jaar maakte de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bekend dat er 400 dode varkens waren aangetroffen in een stal in Ruurlo. Even daarvoor was een deurwaarden aan zijn deur geweest, maar er werd niet open gedaan. Tijdens een politiebezoek werden de dode varkens gevonden. Ze waren omgekomen door honger en dorst.

Tien maanden daarvoor waren de dieren voor het laatst gevoerd, daarna werden ze aan hun lot overgelaten. De verdachte gaf tijdens de rechtszaak aan dat hij betalingsachterstanden had en geen hulp kon inschakelen. 'Ik snap niets van mijn eigen actie. Ik was 16 uur per dag aan het werk en had druk van een andere werkgever. Ook zat ik met een verbouwing en had ik financiële zorgen. Het is me teveel geworden.'

De boer krijgt nu hulp van de gemeente, welzijnswerk, een psycholoog en zijn werkgever.

