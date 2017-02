Boer die 400 varkens liet verhongeren voor rechter

ARNHEM - De rechtszaak tegen een boer die vorig jaar 400 van zijn varkens liet verhongeren is vrijdag in Arnhem. De man wordt 'het onthouden van zorg aan de dieren' verweten. De rechtszaak begint elk moment. Omroep Gelderland-verslaggever Daan Langkamp volgt de zaak.

In april vorig jaar maakte de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bekend dat er 400 dode varkens waren aangetroffen in een stal in Ruurlo. De dieren waren omgekomen door honger en dorst.

Tien maanden daarvoor waren de dieren voor het laatst gevoerd, daarna werden ze aan hun lot overgelaten. De grote vraag is hoe dit zover heeft kunnen komen en waarom de boer niet aan de bel trok.

De man staat voor de politierechter. Als hij schuldig wordt bevonden, komt hij er waarschijnlijk vanaf met een geldboete.

