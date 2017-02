Posbank ook via Velp weer bereikbaar

Foto: Martin de Jongh / Studio Rheden

VELP - De Posbank is sinds vrijdagochtend weer via alle wegen bereikbaar. Door ijs en sneeuw was het natuurgebied niet via de Beekhuizenseweg in Velp te bereiken.

De andere toegangswegen in onder meer Rheden en Steeg waren alweer een tijdje bereikbaar. Via de Beekhuizenseweg was het nog te gevaarlijk om naar boven te gaan. Volgens de gemeente Rheden zijn de laatste hardnekkige ijs- en sneeuwresten door de dooi en regen verdwenen. Daardoor konden vrijdagochtend ook de afzettingen in Velp worden weggehaald.

Door: Mediapartner Studio Rheden