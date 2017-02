Watersport nevengeul Nijmegen stap dichterbij

NIJMEGEN - Het ziet er naar uit dat het plan om het Bastion bij de nevengeul in te richten voor watersportverenigingen doorgaat. Maandag 20 februari ondertekenen zes watersportverenigingen hiervoor een overeenkomst met de gemeente.

'Iedereen moet meedoen anders zinkt het plan'

Het Bastion is een gebouw aan de zuidkant van de verlengde Waalbrug, dat is gemaakt tijdens het project Ruimte voor de Waal waarbij ook de nevengeul ontstond. Watersporters hebben hun oog laten vallen op dit gebouw als onderkomen voor hun clubs. In 2016 zei wethouder Velthuis: 'Ik hecht eraan te zeggen dat iedereen mee moet huren, anders wordt het een plan dat gedoemd is te gaan zinken.'

Bedrijvig watersportcentrum

De zes verenigingen die de overeenkomst ondertekenen zijn: Roeivereniging De Waal, Kanosportvereniging De Batavier, de Nijmeegse Reddingsbrigade, Studenten Roeivereniging Phocas, Studenten Zeilvereniging De Loefbijter en Studenten Surfvereniging Aeolus. Zij willen allemaal een eigen ruimte huren in het nu nog lege Bastion onder de verlengde Waalbrug. Zo moet een bedrijvig watersportcentrum ontstaan dat het gebied een belangrijke impuls van sport en recreatie geeft.

De gemeente wil de overeenkomst omzetten in een huurovereenkomst nadat de financiering en vergunningen definitief rond zijn. Medio 2017 wordt dit duidelijk.

Zie ook: 'Iedereen moet meedoen aan huur Bastion Nijmegen, anders zinkt het plan'