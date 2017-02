Buurtonderzoek na beschieting ambtenaren

ARNHEM - In de omgeving waar donderdag twee medewerkers van de gemeente Arnhem zijn beschoten, wordt vrijdag een buurtonderzoek gehouden. De politie hoopt op die manier getuigen te vinden van het schietincident. Bij die gebeurtenis raakte een man gewond aan zijn hoofd.

Twee medewerkers van de gemeente Arnhem werden donderdagochtend beschoten met een luchtbuks. Er zou meerdere keren geschoten zijn. Een van de medewerkers - werkzaam als afvalcoach - werd in zijn hoofd geraakt en meteen geopereerd.

De politie heeft nog geen daders op het oog. Ze hoopt getuigen te vinden via onder andere het buurtonderzoek. Wat de aanleiding is, is nog niet duidelijk.

