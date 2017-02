Man opgepakt voor gewelddadige overval op alleenstaande vrouw

ZUTPHEN - Een 28-jarige Zutphenaar is woensdagavond aangehouden in zijn woonplaats. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gewelddadige woningoverval op een 54-jarige vrouw uit Raalte.

De overval was in de nacht van 29 op 30 januari. De alleenstaande vrouw werd volgens de politie met veel geweld overvallen door drie personen. Ze raakte daarbij dermate gewond dat ze in het ziekenhuis moest worden behandeld.

Al eerder overvallen

De vrouw werd in augustus 2015 ook al eens in haar woning overvallen. Bovendien is een familielid van haar al eens met geweld beroofd.

Na de overval gingen de drie daders er in een donkere Volkswagen Golf vandoor. Kort daarom werd in Diepenveen een brandende VW Golf aangetroffen. Die bleek kort daarvoor te zijn gestolen in Deventer.

Mogelijk verband met andere overvallen

Een speciaal daarvoor gevormd rechercheteam onderzoekt of deze woningoverval mogelijk verband houdt met meerdere, soortgelijke woningovervallen. Het rechercheteam sluit meerdere aanhoudingen niet uit.