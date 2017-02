Schermer Timothy (14) heeft geen geld voor jeugd EK: 'Het is behoorlijk pijnlijk'

Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Timothy Assmann zit in zak en as. De 14-jarige schermer uit Nijmegen heeft zich gekwalificeerd voor de Europees Jeugd Kampioenschappen (EJK) schermen in het Bulgaarse Plovdiv. Er is alleen één probleem: hij heeft het geld niet om hiernaartoe te gaan. Daarom is de jonge schermer een Facebookactie gestart.

'Het is behoorlijk pijnlijk voor een jongen die zich al gekwalificeerd heeft voor het toernooi', vertelt zijn moeder aan Omroep Gelderland. 'Ik hoop echt dat het goed gaat komen.' Luister hier het interview met Timothy en zijn moeder bij Radio Gelderland: Assmann werd al twee keer Nederlands jeugdkampioen schermen en mag ons land vertegenwoordigen op het EJK. Meedoen aan dit toernooi kost bij elkaar zo'n 3000 euro. Geld dat Timothy en zijn moeder niet hebben. Normaal gesproken krijgen sporters een vergoeding via sportkoepel NOC*NSF. Omdat de Nederlandse schermers tijdens de Olympische Spelen in het Braziliaanse Rio de Janeiro geen medailles pakten, besloot NOC*NSF geen geld meer aan de sporters uit te keren. Met alle gevolgen voor Assmann van dien. Inzamelingsactie 'Het is een grote eer om aan het EJK mee te mogen doen. Ook omdat ik vergeleken met de rest best wel jong ben', zegt Timothy. 'Ik wil heel graag naar dat toernooi. Daarom ben ik de inzamelingsactie 'Help mij naar het EJK' op Facebook gestart.' Het EJK vindt plaats van maandag 27 februari tot en met woensdag 8 maart. ZIE OOK: De Facebookpagina van Timothy