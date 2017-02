Dag van de waarheid voor 'Voice' Vinchenzo

TIEL - Het wordt een spannende dag voor Vinchenzo Tahapary uit Tiel. De 17-jarige staat vanavond in de grote finale van het RTL4-programma The Voice of Holland. Daarmee komen maanden van voorbereiding en voorrondes tot een climax.

De talentenshow wordt wekelijks door miljoenen mensen bekeken. Vinchenzo wordt op de voet gevolgd door de docenten en leerlingen van RSG Lingecollege, waar hij in de vijfde klas van de HAVO zit. Volgens zijn mentor Marja Deddens heeft hij door zijn deelname aan The Voice of Holland wel wat achterstand opgelopen, maar gaat de school hem helpen om alles in de halen.

Drie maanden mond houden

Vinchenzo Tahapary is een van de jongste deelnemers aan de The Voice, maar helemaal onbekend is hij niet. Hij deed ook al mee aan het allereerste seizoen van The Voice Kids. RTL4 heeft het Vinchenzo niet makkelijk gemaakt. Hij wist volgens Marjan Deddens al in de zomervakantie van vorig jaar dat hij door was naar de volgende ronde, maar moest drie maanden lang zijn mond houden. De rest van de school merkte dat pas in de eerste uitzending. 'Heel bijzonder', aldus mentor Deddens.

Dolle boel

RSG Lingecollege staat vandaag uitgebreid stil bij de finaleuitzending van The Voice of Holland. In de middag was er al een open podium op de school gepland. Daar heeft Vinchenzo vanaf de brugklas aan meegedaan en dat loopt vandaag over in het kijken naar de finale. 'Dat wordt een dolle boel', zo voorspelt docent Marjan Deddens.

De winnaar van The Voice krijgt een platencontract.

Luister hier het gesprek met Marjan Deddens terug:

Met dit nummer bemachtigde Vinchenzo uit Tiel een plek in de liveshows: