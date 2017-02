Politiek wil actie van pluimveeslachters

DEN HAAG - Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken wil dat pluimveeslachthuizen zich beter aan de regels houden. Ook het dierenwelzijn moet beter, vindt hij. Bij het uitladen van de kippen en bij het bedwelmen in een waterbad worden bijvoorbeeld fouten gemaakt.

Volgens Van Dam zijn er slachthuizen die hun personeel vooral gebruiken om tekortkomingen te herstellen, waardoor de aandacht op andere punten verslapt. De staatssecretaris reageerde donderdag op resultaten van onderzoek door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA), die zegt dat er nog steeds veel mis is.

Dat blijkt ook uit onderzoek van Omroep Gelderland. Van de twintig Gelderse slachterijen zijn er acht die veelvuldig door de NVWA op de vingers zijn getikt.

'Wetsovertreding schering en inslag'

Ook Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren reageert op het onderzoek van Omroep Gelderland.

'De politiek blijft willens en wetens rugdekking geven aan een sector waar wetsovertreding schering en inslag is. Het is aan de kiezer daarin in te grijpen, nu het kabinet van PvdA en VVD daar zelfs na tal van schandalen niet toe bereid blijkt. Ik wil dat de staatssecretaris de acht slachthuizen die veelvuldig zijn gewaarschuwd hard aanpakt. Wat de Partij voor de Dieren betreft moet de vergunning daar worden ingetrokken.'

Thieme zal dinsdag mondelinge vragen stellen aan de staatssecretaris en datzelfde doet de PvdA.

