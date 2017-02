Meesteroplichter verdwijnt vier jaar achter de tralies

ZWOLLE - Een 53-jarige man uit de Verenigde Staten is door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. Verder moet hij een schadevergoeding van 635.000 euro betalen.

De man is schuldig aan meerdere oplichtingen, valsheid in geschrifte en faillissementsfraude, onder andere in Ermelo en Arnhem. Hij deed zich voor als kapitaalkrachtige zakenman en wist met valse beloftes telkens op grote schaal grote geldbedragen, goederen en diensten los te krijgen. De Amerikaan zei bijvoorbeeld tegen zijn slachtoffers dat hij een grote investering in hun bedrijf of project zou doen. Maar dan moesten zij eerst een bepaalde dienst verlenen of een kleiner geldbedrag aan hem lenen. De investering kwam nooit en de lening betaalde hij niet terug.

Valse bankgaranties

De man schermde met valse bankgaranties, soms tot 1 miljard euro. Hij omringde zich met bodyguards en adviseurs, liet zich rijden in limousines en nodigde potentiële zakenpartners uit in dure hotels en skyboxen in de Amsterdam ArenA of het GelreDome in Arnhem.

Geld van anderen

De rechtbank merkt op dat uit het dossier niet blijkt dat de man zelfs maar één betaling met eigen geld heeft gedaan. Voor zover hij al iets betaalde, kwam dat geld van anderen, bijvoorbeeld uit geldleningen.

De officier van justitie had vijf jaar en een schadevergoeding van bijna 500.000 euro geëist.