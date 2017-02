Waarom verwaarloosde boer varkens en Superboeren herdenken kameraad: dit is vandaag in het nieuws

ARNHEM - De boer die vorig jaar zijn varkens verwaarloosde staat vandaag voor de rechter en Superboeren houden een stille tocht voor hun op 7 februari overleden kameraad. Verder is het bijna carnaval. Voor de brandweer reden om de veiligheid van honderden horecazaken in de regio Arnhem te controleren.

Dierenmishandeling

De rechtszaak van de boer uit de Achterhoek, die in april vorig jaar zijn 400 varkens liet verhongeren, begint vandaag. De man wordt 'het onthouden van zorg aan de dieren' verweten. Als hij schuldig wordt bevonden, komt hij er waarschijnlijk vanaf met een geldboete.

Eerbetoon

Supporters van De Graafschap houden vanavond in Doetinchem een eerbetoon voor mede-fan Bas. De 23-jarige Doetinchemmer overleed maandag 7 februari, hij koos ervoor zichzelf van het leven te beroven. De tocht begint om 18.00 uur op de plek waar het lichaam van Bas werd gevonden en eindigt bij stadion de Vijverberg.

Veilig in de polonaise

690 horecazaken in de omgeving van Arnhem krijgen vandaag een bezoek van de brandweer. Er gaan ruim 30 teams op pad, de controleurs kijken onder andere of de carnavalsversiering hoog genoeg hangt, of er brandvertragend materiaal is gebruikt, of de vluchtwegen vrij zijn en de nooddeuren open kunnen. De controle is bewust vlak voor het carnaval, dat op zaterdag 25 februari losbarst, gepland.