Agenten voorkomen zelfdoding jonge vrouw: 'Het kippenvel groeide op onze armen'

TIEL - Een emotioneel verhaal van twee wijkagenten in Tiel. De twee hebben donderdagmorgen voorkomen dat een jonge vrouw zich van het leven beroofde.

'Vandaag omstreeks 06.30 uur begonnen mijn collega en ik aan onze dienst. We besloten de auto in te gaan en een surveillanceronde te rijden', zo vertellen ze op Facebook.

Rond 7.30 uur reden de twee over de Waalstraat en keken richting de Veerweg. Zij zagen in de verte, aan de andere kant van de Waal, een kleine auto staan. 'Dat is raar', dachten de twee agenten. 'Terwijl we eigenlijk rechtdoor wilden, besloten we toch even ons gevoel te checken', aldus de politiemannen.

'Jonge dame lag over de stoel'

Toen de agenten bij de auto aan kwamen zagen ze dat de ramen erg beslagen waren, ook bleek de gordel aan de bestuurderskant gespannen te staan. Vanuit de politieauto zagen de agenten alleen niemand in het voertuig zitten. De twee stapten uit en zagen tot hun verbazing een jonge dame liggen. Zij zat op de bestuurdersstoel en lag met haar bovenlichaam op de bijrijdersstoel.

'Het kippenvel groeide op onze armen'

De agenten klopten vervolgens op de ramen, maar kregen geen contact. 'Het kippenvel groeide op onze armen. Nogmaals kloppen en luidkeels roepen deed wonderen. Voorzichtig kwam zij in beweging en een zucht van opluchting ging door ons lijf. Echter was dit van korte duur omdat de persoon erg suf reageerde.'

De agenten riepen een ambulance op. De ambulancebroeders lieten weten dat haar lichaamstemperatuur 34,5 graden was, ze was dus hevig onderkoeld en moest direct naar het ziekenhuis. 'Wij namen haar spullen mee en zorgden dat haar moeder op de hoogte werd gebracht.'

Grote dank

Om 17.00 's middags kwam de moeder van het meisje naar het politiebureau. In tranen bedankte zij de twee 'engelen' die haar dochter hebben gered. 'Wij vonden het een prachtig gebaar, maar niet meer dan onze taak', zo schrijven de politiemannen uit Tiel. De moeder bleef de agenten toch erg dankbaar, want het bleek dat haar dochter een einde aan haar leven wilde maken. Door inzet van de agenten en de artsen heeft dat niet kunnen slagen.