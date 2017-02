Kortere rijen voor lopers Vierdaagse

NIJMEGEN - Heb je net 30, 40 of 50 km gelopen, moet je ook nog eens in de rij staan om je af te melden. Als het aan de organisatie van de Vierdaagse ligt, is dat vanaf dit jaar verleden tijd.

35.000 lopers moeten zich alle dagen, voordat ze beginnen en na afloop, melden in het Julianapark. Dat levert vaak lange wachtrijen op. Deelnemers noemen het verkorten van de wachtrijen bij het finishen dan ook als een van de grootste verbeterpunten. De organisatie heeft geluisterd. Wat verandert er? Iedere loper moest zich tot dit jaar melden bij een specifiek bureau, bijvoorbeeld 30A, 40D of 50F. Aan- en afmelden was alleen mogelijk bij dat bureau. Dit jaar verdwijnen de bureaunummers, een deelnemer kan zich dan melden bij een van de vele bureaus van zijn of haar afstand. De bordjes met de afstand in km zijn bevestigd aan de bureaus. Lopers kunnen hierdoor aansluiten in de kortste rij.