'Krokodel' een nieuwe snack in cafetaria Groesbeek

Foto: N1

NIJMEGEN - Opnieuw is een opmerkelijke vette hap ontstaan in de regio Nijmegen: de krokodel. De snack, te koop bij snackbar Hans uit Groesbeek, is een kroket met ragout en stukjes frikandel erin.

De meeste klanten willen de snack nog niet proberen, omdat ze het nog niet kennen. Maar volgens de eigenaar vonden de klanten die een hap namen, het erg lekker.

