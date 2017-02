Hennepkwekerij Duiven gevonden door nepkleding

DUIVEN - De politie heeft donderdagavond een hennepkwekerij ontdekt in een bedrijfspand aan de Geograaf in Duiven.

De hennepkwekerij kwam aan het licht nadat agenten woensdag een vrachtwagen met 319 dozen merkkleding aantroffen op de Cartograaf in Duiven. Naar aanleiding daarvan werden twee mannen gearresteerd. Door onderzoek naar die nepkleding, kon vandaag de hennepkwekerij opgerold worden.

De politie was donderdagavond met meerdere auto's aanwezig en ook de technische recherche is aan het werk in het pand.

Er is in ieder geval één auto in beslag genomen.

De politie doet verder onderzoek.

