Hét pak dit jaar met carnaval is ...

WAMEL - Carnaval komt eraan. Dat betekent: een goede outfit uitzoeken. Maar waar moet je nu op letten? Volgens Daniëlle Willems van FeestXpert in Wamel is de boerenkiel uit en zijn steampunkpakken dit jaar hét ding.

'De boerenkiel verkopen we haast niet meer. Eerst werden deze pakken nog wel eens gekocht voor een boerenfeestje, maar ook dat gebeurt bijna niet meer', vertelt Willems. De steampunkpakken zijn daarentegen bezig met een opkomst. 'Die zijn geweldig: zowel stoer als mooi.'

Steampunk is een subgenre van fantasy. De term verwijst naar de verhalen die zich afspelen in een tijd dat stoomkracht nog dé krachtbron was, meestal rond de 19e eeuw.

De steampunkpakken zijn in een barokke stijl gemaakt. In de kleding zitten verwijzingen naar het tijdperk van stoomkracht gecombineerd met sciencefictionelementen.

Over een week gaat carnaval pas echt los, maar komend weekend zijn al tal van evenementen.