Trainer Meijers merkt progressie bij Achilles door meer profs

GROESBEEK - Trainer Eric Meijers bemerkt progressie bij Achilles'29 en dat vertaalt zich nu eindelijk ook uit in punten.

"We waren al een paar wedstrijden goed bezig, maar het is mooi als je binnen een week net zoveel punten haalt als in een half jaar. Dan gebeurt er toch iets in een groep. Je merkte al dat we nu met meer echte profs werken. De oudere jongens zijn daarbij aangehaakt."

Tegen Jong Ajax vrijdag staat Nassim Amaarouk voor het eerst in de basis. "Hij vervangt de geschorste Freek Thoone. Nassim is vast aan de bal. Zijn basisniveau is behoorlijk hoog, dus misschien kunnen we Jong Ajax met hem wel verrassen. Zij staan tweede, maar hier thuis willen wij van iedereen winnen. Ik weet niet precies waar ze mee zullen komen, maar er zijn wat spelers mee naar Legia Warschau. Maar met Frenkie de Jong, Eiting en Cerny staat er meer dan genoeg kwaliteit op het veld natuurlijk."