Burgemeester sluit pand in Wezep na vondst hennep

Foto: archief

WEZEP - Burgemeester Hoogendoorn heeft donderdag een pand aan de Prins Mauritslaan in Wezep laten sluiten. In het pand werd op 9 februari een hennepkwekerij met 211 planten gevonden en in beslag genomen.

Op dezelfde locatie werd een jaar geleden ook al een hennepkwekerij gevonden. Volgens de burgemeester is het beleid van de gemeente om bedrijfspanden waarin hennep wordt gekweekt, tijdelijk te sluiten. 'Met deze tijdelijke sluiting van zes maanden laten we zien dat we dit niet tolereren', aldus Hoogendoorn.