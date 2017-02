TIEL - Deze week gingen wij met moeder Jacky en haar dochter Roos naar ‘Watskeburt de musical’. Gooi de Muppets, South Park en de The Wizard of Oz in de blender samen met de muziek van de Jeugd van Tegenwoordig en je krijgt ‘Watskeburt de musical’. De voorstelling wordt ook al wel de ‘krankjoremste musical van het jaar’ genoemd.

Vergeet alles wat je denkt te weten over musical. Vergeet sowieso alles wat je ooit gehoord hebt over theater, want dit wordt een knettergekke theatertrip met De Jeugd van Tegenwoordig. Watskeburt?! de musical is een anarchistisch hiphopsprookje voor volwassen.

Vjèze Fur, Willie Wartaal en Faberyayo zijn als poppen aanwezig op het podium en gaan samen met Manon op zoek naar hun vriend Bas Bron. Het muzikale brein van de rapformatie is ontvoerd door AuSchurk en zijn listige handlangers. Op hun zoektocht ontmoeten ze een bizarre stoet aan karakters van Oom Denneboom – een blowende dennenboom die denkt dat hij een palmboom is – tot de Sexy Beesten en een dabbende pinguïn. Maak je klaar voor een achtbaanrit door het hoofd van De Jeugd van Tegenwoordig, in hun taal, met hun muziek en met hun onnavolgbare humor.

De musical is nog te zien in de volgende plaatsen in Gelderland:

-23 februari in Amphion Doetinchem

-11 april in De Vereeniging Nijmegen

Zie ook: http://www.watskeburtdemusical.nl/