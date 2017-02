Cabaretier Pepijn Schoneveld over zijn angsten van vroeger

Foto: Bowie Verschuren

TWELLO - Pepijn Schoneveld is geboren en getogen in Twello en bekend van onder andere Spangas, Gooische vrouwen en Feuten. Naast acteur is hij ook cabaretier en hij staat op dit moment in het theater met zijn voorstelling 'Morgen klaart het op'.

Wij gingen met Pepijn, acteur en cabaretier, terug naar zijn jeugd. In het voormalig familiebedrijf van zijn vader komen veel herinneringen boven. Ondanks zijn angsten uit zijn jeugd zoekt hij het podium op. ‘De zin is groter dan dat het eng is’. In zijn voorstelling ‘Morgen klaart het op’ vertelt hij over zijn angsten.