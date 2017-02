Nog geen plannen voor het weekend? Dit zijn onze tips

ARNHEM - U wilt er dit weekend even uit, maar waar in de provincie is wat leuks te beleven? Omroep Gelderland helpt u een handje. Een greep uit het aanbod.

Gluren bij de Buren

Een theatervoorstelling in je eigen woonkamer. Verschillende steden in Nederland doen mee, zo ook Zutphen. In maar liefst 68 woonkamers, verspreid over de hele stad, zijn zondag voorstellingen te zien van lokale podiumkunstenaars. Wij namen een kijkje in theaterwerkplaats DE Rode Hoed; daar zijn ze al heel druk met de voorbereidingen...

Burgers' Light

Speciaal voor Burgers Zoo zijn honderden dierfiguren gemaakt die een hoofdrol spelen tijdens Burgers` Light. Vanaf morgenavond gaan de lichtfiguren aan en kunt u genieten tot negen uur van de bijzondere kunst. Burgers `Light duurt nog tot zondag 5 maart.

Militaria- en uniformberoepenbeurs

In `t Harde in Multifunctioneel Centrum Aperloo opent zaterdagochtend vanaf half 9 de Militaria. U kunt er uniformen, emblemen, badges, medailles, bajonetten en nog veel meer spullen ruilen en kopen. En u kunt onder het genot van een drankje ook gezellig kletsen over de gezamenlijke interesse.

Meesters&Gezellen

Zaterdagavond kunt u in de Stevenskerk in Nijmegen naar Meesters&Gezellen luisteren. De meesters zijn afkomstig van het Nederlandse Kamer Koor en Capella Amsterdam, de Gezellen zijn jonge talentvolle zangers. Ze brengen Finse, Letse en Zweedse liederen ten gehore. U bent welkom vanaf kwart over 8.

