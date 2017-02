Afsluiting Kerkstraat Weurt

Foto: Getsurrey

WEURT - De Kerkstraat in Weurt is tot en met vrijdag 24 februari afgesloten voor het verkeer. Alle verkeer ten noorden van de Van Heemstraweg in Weurt moet omrijden via de Westkanaaldijk en de Pastoor van der Marckstraat.

Onlangs ontstond een gat in het wegdek op de hoek Kerkstraat – Pastoor van der Marckstraat. Dit is inmiddels hersteld, maar het riool moet direct worden vervangen.



De omwonenden ondervinden geen hinder van de werkzaamheden en kunnen gewoon gebruikmaken van douche, toilet en andere voorzieningen.

Door: Mediapartner N1. De lokale omroep van Nijmegen. Correctie melden