Dood door hitte, per ongeluk natgespoten; wat gebeurt er in de kippenslachterij?

ARNHEM - Gevallen kuikens gaan zonder pardon terug op de slachtbank, schoonmaken is er niet bij. Restvlees, bedoeld voor dierlijke consumptie, staat gewoon tussen de kip die u en ik eten. Kratten zijn niet duidelijk gemerkt. Kuikens worden 'per ongeluk' natgespoten door een medewerker die zijn lege vrachtwagen er naast schoonmaakt. Het deert blijkbaar niet dat de kuikens bang en gestrest zijn.

Het zijn de verhalen die de inspecteurs van de NVWA, de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit optekenen. Omroep Gelderland onderzocht honderden boete- en waarschuwingsrapporten van de NVWA. Daaruit blijkt dat er vaak poep op kip zit en dat kippenslachterijen het niet zo nauw nemen met dierenwelzijn.

Scenes uit het bedrijf 'K' dat boete op boete krijgt, waarschuwing na waarschuwing:

'Dood door hitte'

Donderdag 23 juni 2016: 'Door hitte en stress zijn er veel kuikens dood. Er is onvoldoende rekening gehouden met het hete weer. De vrachtwagens stonden in de aanvoerhal en daar was het tussen de 31 en 37 graden.' Er waren geen ventilatoren, geen water.

Maandag 27 juni 2016: De inspecteur: 'Ik zag tijdens vleesverwerkende werkzaamheden vlees, in de vorm van hele kuikens, op de grond liggen. Dit vlees lag op de grond en in de afvoergoot. Ik zag dat een medewerker met een haarnetje dit gevallen vlees van de grond en uit de afvoergoot opraapte en bij vlees plaatste dat in de oranje plastic bak lag. Deze man was niet bevoegd dit vlees op te rapen.'

Vrijdag 15 juli 2016: 'Ik zag onder de loopband van de kantelaar een grote stapel kuikens op de grond liggen tussen de ophangers. Ik zag veel dode kuikens op de grond, de bakken zaten overvol. Er was eerder die dag een stroomstoring. Deze was na 20 minuten verholpen. De slacht liep hierdoor uit. Dieren die klaar stonden voor de slacht moesten zo lang wachten dat ze van de hitte doodgingen.'

'Kuikens tonen heftig fladderen'

Uit de rapporten van de NVWA blijkt dat ook bedrijf 'C' er een potje van maakt. De inspecteurs tekenden meerdere verhalen op:

Vrijdag 13 mei 2016. 'Ik stond in de aanvoerhal van lijn 1, op de grond voor de trap, net voor de ingang van de bloedgoot. Dit is ongeveer 14 seconden na het aansnijden. Ik heb daar 5 minuten tekenen van bewustzijn geteld. Ik zag 9 kuikens die heftig fladderen vertoonden, 6 kuikens met slikbewegingen, 8 kuikens met een spontane oogknipreflex, 14 kuikens die de kop optrokken, 1 kuiken met ritmische cloacabewegingen. Ik stelde vast dat bij de bedwelming cruciale parameters verkeerd werden toegepast. Ik zag namelijk dat de bedwelmingsparameters voor de waterbadbedwelming voor vleeskuikens, niet voldeden aan de wettelijke minimum norm.'

'Kuikens bij bewustzijn'

Vrijdag 1 juli 2016. 'Ik stelde vast dat het bewustzijnsverlies na de bedwelming niet aanhield tot het dier dood was. Ik zag namelijk 1 kuiken die heftig fladderen vertoonde, 7 kuikens met slikbewegingen, 6 kuikens met een spontane oogknipreflex, 3 kuikens die heftig met de kop schudden, 22 kuikens met meerdere tekenen van bewustzijn (spontane oogknipreflex, kop optrekken, slikken, heftig fladderen en schudden van de kop).'

'Verder zag ik 2 onverdoofde kuikens. Ik zag dat deze twee kuikens het waterbad en het aansnijmes hadden gemist. Ik stelde vast dat de nasnijder deze kuikens ook heeft gemist, omdat ik zag dat hij overgebleven looppoten van de lijn aan het halen was. Hij stond hiervoor met zijn rug naar de kuikens. De twee onbedwelmde kuikens zijn daarom levend de broeibak in gegaan.

Foto: Een karkas van een kuiken met ontlasting tegen de borstkas

'Karkas bevatte nog hartje'

Op 17 oktober 2015: De inspecteur: 'Omstreeks 10.15 uur is gebleken dat in de uitsnijderij van lijn 1 voor ingang koeling tijdens controle van 50 pluimveekarkassen, twee karkassen faecale bezoedeling aan de binnenzijde van het karkas hadden en één karkas bevatte nog het hartje.'

Op 28 juli 2015: 'Omstreeks 8.30 uur is gebleken dat drie van de gecontroleerde honderd kuikenkarkassen waren bezoedeld, waarvan één met feces in het karkas tegen de borstkas, één met gal tegen de zijkant aan en één karkas met zowel feces als gal in het kuiken. Deze constatering is gedaan in de uitsnijderij vlak voordat kuikens de koeling ingaan en nadat alle slachthandelingen zijn voltooid.'

